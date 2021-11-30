"Это проблема France Football": Збигнев Бонек встал на защиту Месси
Фото твиттер ПСЖ
Известный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек поделился мыслями об итогах голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.
Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.
"Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льётся на Месси. Он не выбирал сам себя. Существующая формула себя исчерпала, её надо менять. Но это проблема France Football", - написал Бонек в твиттере.
34-летний Месси получил седьмой "Золотой мяч" в карьере, что является рекордом.
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|М
|О
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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