"Это проблема France Football": Збигнев Бонек встал на защиту Месси

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"Это проблема France Football": Збигнев Бонек встал на защиту Месси

Фото твиттер ПСЖ

Известный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек поделился мыслями об итогах голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льётся на Месси. Он не выбирал сам себя. Существующая формула себя исчерпала, её надо менять. Но это проблема France Football", - написал Бонек в твиттере.

34-летний Месси получил седьмой "Золотой мяч" в карьере, что является рекордом.

Не пропустите: Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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