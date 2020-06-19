"Это профанация": экс-тренер "Ростова" жёстко высказался о решении проводить матч с "Сочи"

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"Это профанация": экс-тренер "Ростова" жёстко высказался о решении проводить матч с "Сочи"

Бывший наставник "Ростова" Сергей Балахнин рассказал о своём отношении к проведению матча 23-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что основной состав донской команды недоступен для игры из-за заражения шести футболистов коронавирусом, поэтому на поле выйдут дублёры и выпускники академии.

"Ростов" едет на матчи мальчишками из академии. Я это знаю точно. Руководить командой будет тренер дубля. В какой-то степени сегодняшний матч можно назвать профанацией. Конечно, это совсем не то, это будет не профессиональная команда. "Ростов" собирал этот состав по зёрнышку, у кого-то есть контракты, у кого-то нет, это же молодые ребята. Была целая череда проблем с этим.

Они буквально на днях начали тренировки после долгого перерыва. Никто специально не готовился к игре. Для молодых – это шанс сыграть в Премьер-лиге. Возможно, для некоторых это будет единственный раз в жизни. Не знаю, каким будет счёт в матче, сложно говорить о самой игре. Хочется верить, что они достойно сыграют против "Сочи", - цитирует Балахнина "Р-Спорт".

Матч начнётся сегодня в 20:00 по московскому времени.

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