"Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи"

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"Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи"

Известный российский тренер Валерий Газзаев жёстко раскритиковал футболистов "Сочи" за матч 23-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что южане отказались переносить игру, выпустили на поле основной состав и разгромили молодёжку дончан со счётом 10:1.

"В фарсе, который происходил непосредственно на поле, не было ни чести, ни достоинства. Понятно, раз уж так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду, забивая ещё и ещё - это просто верх цинизма. Шли бы тогда ещё дальше - забили 15, 20, кто-то стал бы лучшим снайпером лиги. Многие эпизоды вызвали неприязнь - в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации.

А сколько было радости после забитых мячей! Будто забивали на Чемпионате Мира! Правда, никто из забивавших туда не попал. Свою звёздность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках. Сильный человек должен быть благородным", - считает Газзаев.

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