Это скандал! Лопетеги был уволен из сборной Испании по наводке президента каталонской федерации футбола

2 Теги испанияхулен лопетеги

Это скандал! Лопетеги был уволен из сборной Испании по наводке президента каталонской федерации футбола

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не самостоятельно принял решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной сборной за день до старта ЧМ-2018.

Как сообщает журналист El Chiringuito Франсиско Буйо, Рубиалеса убедил пойти на такой шаг президент каталонской федерации футбола Андреу Субиес.

В итоге "Фурия Роха" провалилась на мундиале, покинув турнир по итогам стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Президент Федерации футбола Испании не жалеет об увольнении Лопетеги. | http://soccernews.ru

Комментарии
Алексей

Испанцы сами нагадили своей сборной, убрав главного творца победы, оставив команду, практически без тренера. Идиотов в Европе очень много.

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ВИКТОР

пиздеж главред ты лошара

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