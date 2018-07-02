Это скандал! Лопетеги был уволен из сборной Испании по наводке президента каталонской федерации футбола
Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не самостоятельно принял решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной сборной за день до старта ЧМ-2018.
Как сообщает журналист El Chiringuito Франсиско Буйо, Рубиалеса убедил пойти на такой шаг президент каталонской федерации футбола Андреу Субиес.
В итоге "Фурия Роха" провалилась на мундиале, покинув турнир по итогам стадии 1/8 финала.
Не пропустите: Президент Федерации футбола Испании не жалеет об увольнении Лопетеги. | http://soccernews.ru
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|38
|61
|6
|Бетис
|38
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|Севилья
|38
|58
|8
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|55
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|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
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|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
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|16
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|38
|43
|17
|Леганес
|38
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|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20