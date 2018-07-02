Это скандал! Лопетеги был уволен из сборной Испании по наводке президента каталонской федерации футбола

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не самостоятельно принял решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной сборной за день до старта ЧМ-2018.

Как сообщает журналист El Chiringuito Франсиско Буйо, Рубиалеса убедил пойти на такой шаг президент каталонской федерации футбола Андреу Субиес.

В итоге "Фурия Роха" провалилась на мундиале, покинув турнир по итогам стадии 1/8 финала.

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