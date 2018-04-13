Это скандал: "Рома" продавала билеты на матч с "Ливерпулем" до жеребьёвки

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Это скандал: "Рома" продавала билеты на матч с "Ливерпулем" до жеребьёвки

В британской прессе активно обсуждается скандальная ситуация, которая может свидетельствовать о заговоре в Лиге Чемпионов.

Дело в том, что "Рома" начала продавать билеты владельцам абонементов на полуфинальный матч еврокубкового турнира против "Ливерпуля" в четверг вечером, то есть задолго до жеребьёвки этой стадии.

В римском клубе объяснили произошедшее сбоем системы, однако сторонники теорий заговора не верят в такие совпадения.

Стоит отметить, что подтверждения достоверности данного скрина нет.

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