"Это слухи". Газизов высказался о возможном переходе Айртона в "Сантос"

Теги спартак москвашамиль газизов

"Это слухи". Газизов высказался о возможном переходе Айртона в "Сантос"

Защитник "Спартака" Лукас Айртон не покинет московский клуб в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Сантосе", однако генеральный директор "Спартака" опроверг эту информацию.

"Обращений по поводу Айртона не было. Это слухи", - передает слова функционера ТАСС.

В текущем розыгрыше 23-летний защитник в 7 матчах РПЛ не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года.

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