Это супер команда: Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча c "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от матча 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером".

"Лестер" любит играть против лидеров, их игра строится на контратаках, а это серьезная угроза.

Это классная команда. Я понимаю, их не очень радует расположение в турнирной таблице, они аж на 10 месте. Несколько лет назад это бы их устроило, но после того, как они выиграли АПЛ и сыграли в Лиге чемпионов, теперь это уже не такой хороший результат.

Нам придется очень сложно. Мы можем отлично себя показать и победить в этом матче", - сказал Клопп.

Напомним, матч "Ливерпуль" - " Лестер" состоится сегодня, 29 января. Начало - 23:00 (мск).

Не пропустите: Раскрылись детали работы Анри в "Монако" | http://soccernews.ru