Это супер команда: Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча c "Лестером"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от матча 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером".
"Лестер" любит играть против лидеров, их игра строится на контратаках, а это серьезная угроза.
Это классная команда. Я понимаю, их не очень радует расположение в турнирной таблице, они аж на 10 месте. Несколько лет назад это бы их устроило, но после того, как они выиграли АПЛ и сыграли в Лиге чемпионов, теперь это уже не такой хороший результат.
Нам придется очень сложно. Мы можем отлично себя показать и победить в этом матче", - сказал Клопп.
Напомним, матч "Ливерпуль" - " Лестер" состоится сегодня, 29 января. Начало - 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11