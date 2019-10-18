"Это связано с психоэмоциональным моментом": в "Спартаке" объяснили перенос офиса Тедеско на "Открытие Арену"

Теги спартак москватомас цорндоменико тедеско

"Это связано с психоэмоциональным моментом": в "Спартаке" объяснили перенос офиса Тедеско на "Открытие Арену"

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о причинах переноса офиса наставника команды Доменико Тедеско с базы в Тарасовке в кабинет, расположенный в VIP-ложе "Открытие Арены".

"Главный тренер попросил проводить весь тренировочный процесс на стадионе в Тушино. Это связано с психоэмоциональным моментом - светлые помещения, всё централизовано, мы здесь играем, это наш дом. Мы сделали ему офис на стадионе с видом на поле. Он сам попросил это. Это мотивирует и его самого, и команду, когда ты видишь домашнюю арену каждый день. Тут есть всё, что команде нужно для тренировочного процесса. Проблем в этом не вижу, мы с радостью исполнили эту просьбу", - сказал Цорн.

Напомним, что ранее причиной переноса офиса СМИ указали пробки в российской столице.

Тедеско возглавил "Спартак" на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

Не пропустите: Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака". | http://soccernews.ru
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