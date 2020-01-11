"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду

Теги василий уткинпелекриштиану роналдуювентус

"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду

Журналист и блогер Василий Уткин потроллил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В декабре португалец забил в ворота "Сампдории", выпрыгнув на высоту 2,56 метра.

Однако Уткин дал понять, что видел прыжки и полегендарнее.

"Вот как мужики-то прыгают, Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать", - написал Уткин в инстаграме, прикрепив фото легендарного бразильского футболиста Пеле, который буквально взлетел над штрафной площадкой при борьбе за верховой мяч.

Не пропустите: Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов