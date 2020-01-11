"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду

Журналист и блогер Василий Уткин потроллил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В декабре португалец забил в ворота "Сампдории", выпрыгнув на высоту 2,56 метра.

Однако Уткин дал понять, что видел прыжки и полегендарнее.

"Вот как мужики-то прыгают, Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать", - написал Уткин в инстаграме, прикрепив фото легендарного бразильского футболиста Пеле, который буквально взлетел над штрафной площадкой при борьбе за верховой мяч.

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