"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду
Журналист и блогер Василий Уткин потроллил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В декабре португалец забил в ворота "Сампдории", выпрыгнув на высоту 2,56 метра.
Однако Уткин дал понять, что видел прыжки и полегендарнее.
"Вот как мужики-то прыгают, Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать", - написал Уткин в инстаграме, прикрепив фото легендарного бразильского футболиста Пеле, который буквально взлетел над штрафной площадкой при борьбе за верховой мяч.
Не пропустите: Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина". | http://soccernews.ru
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