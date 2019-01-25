Это то, что нам нужно: Азар прокомментировал переход Игуаина в "Челси"

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Это то, что нам нужно: Азар прокомментировал переход Игуаина в "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что думает о переходе нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в лондонский клуб. Об этом информирует The Telegraph.

"Это то, что нам нужно. В текущем сезоне мы показываем хорошую игру, однако иногда нам не хватает одного парня, чтобы забить. Игуаин - прекрасный игрок, он забивает много голов.

Мне, как полузащитнику, нравится играть с лучшими. Я думаю, что Игуаин - один из лучших", - сказал Азар. 

Игуаин будет играть в "Челси" на правах аренды до конца сезона-2018/19.

В текущем сезоне Игуаин забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах Серии А.

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