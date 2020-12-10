"Это Урун сегодня на поле". Кокорин подшутил над Ещенко

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"Это Урун сегодня на поле". Кокорин подшутил над Ещенко

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин подшутил над защитником команды Андреем Ещенко, который опубликовал на своей странице в Instagram забавное фото с подписью "С днем футбола".

"Это Урун сегодня на поле", - написал Кокорин в комментариях.

 
 
 
 
 

Напомним, что летнее трансферное окно "Спартак" купил у "Уфы" 19-летнего узбекистанского полузащитника Остона Урунова. В январе хавбек может покинуть московский клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. 36-летний Ещенко принял участие в 12 поединках и не отметился результативными передачами. На счету Урунова один гол в восьми поединках.

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Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"

Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"

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