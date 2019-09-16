Это вам не игрушки: Как стать профессиональным киберспортсменом

Словами киберфутболиста «Вест Хэма».

Киберспорт становится популярнее с каждым годом, и многие футбольные клубы организуют собственные команды. Профессиональный игрок Джейми Ригден поделился своим опытом того, как он погряз в мире видеоигр.

Впервые FIFA я запустил в 2004 году. Я играл в карьерный режим и отчаянно – и тщетно – пытался подписать Тьерри Анри.

Не представляю, сколько всего я провёл часов в игре, но после выхода FIFA 19 в прошлом году я потратил минимум 75 дней, пиная виртуальный мяч. 1800 часов в последние девять месяцев, при том что я играю я уже более 10 лет.

Я – профессиональный киберспортсмен «Вест Хэма». Клуб подписал меня в 2016 году, и под его цветами я принимал участие в Интерактивном клубном чемпионате мира FIFA, eFootball League, eDugout Cup и FUT Champions Cup в Бухаресте.

Что такое киберспорт? Как это всё работает?

В мире от 40 до 50 миллионов игроков FIFA.

Это такой же спорт, как все остальные, кроме того факта, что все соревнуются в сети. Есть игроки, а есть фанаты, которые наблюдают за действом со стороны. Есть турниры по всему миру.

В киберспорте важнее всего преданная аудитория.

Каково это – пялиться в экран на протяжении часов и думать только об одной игре?

Я могу часами играть онлайн.

Это просто то, что мне нравится, так что никаких проблем и трудностей не возникает. Хотя странно конечно отрываться от монитора и осознавать, сколько уже прошло времени.

Для успеха нужно уметь концентрироваться на одной задаче – этому можно научиться. Для высокого уровня игры нужно уметь играть на протяжении долгого времени.

Что тебе больше всего нравится в такой работе?

Взаимодействовать с миром футбола – это мечта. Нравится мне и то, насколько эта работа гибкая. Я сижу дома, могу постоянно видеть свою семью и планировать распорядок дня. Этот баланс очень важен.

Что вдохновило тебя стать киберспортсменом?

Я всегда любил видеоигры. С самого раннего возраста. При этом я был лучше большинства остальных.

Логично, что всё это вылилось в то, что я стал профессионалом. Я не ограничиваюсь FIFA, я стараюсь сохранять высокий уровень и в других играх.

Когда мне было 13, я осознал, что зарождается индустрия. Всё моё «праздношатание» оказалось полезной подготовкой!

Какие квалификации или опыт нужны для того, чтобы стать профи? Как сложно набраться опыта?

Для того, чтобы стать профессионалом, нужно просто быть лучше остальных. Да, меня выследили скауты, но проще просто показывать себя с лучшей стороны на квалификационных матчах и специальных ивентах.

В киберспорте есть и менеджеры, маркетологи, и так далее – они требуют более стандартных резюме.

Ты любишь футбол?

Я обожаю футбол.

Я родился в Милтон-Кейнсе, и своё детство я провёл без клуба. Но моя семья изначально из Бирмингема (мой прадед выступал за них), и я стал поддерживать этот клуб.

Затем в 2004 на свет появился «Милтон Кинс Донс», и я стал ходить на матчи с дедушкой.

Поскольку сейчас я в «Вест Хэме», я тепло к нему отношусь, и часто посещаю матчи.

Лучший момент твоей карьеры?

Лучший момент случился во время отборочного турнира FIFA 19.

Это более 10 часов матчей против лучших спортсменов во всём мире. В конце меня ждал финал. Всё решил «золотой мяч», поскольку после двух матчей счёт был равен. В итоге я забил гол с 27 метров и попал на ивент в Бухаресте!

Так вот засветиться на мировой арене было очень важно, тем более выиграв таким красивым образом.

Другой момент – это электронное письмо от представителей «Вест Хэма», конечно.

Приходят на ум какие-нибудь смешные моменты?

Как-то я получил очень неприятное сообщение от незнакомца в Xbox Live

Человек высказался, что мы, «профессионалы», вовсе не так уж хороши, и что он запросто мог меня переиграть. Я пригласил его на матч, и уже на двадцатой игровой минуте вёл 5:0. Он поставил игру на паузу и ушёл.

Я также получил возможность встретиться со знаменитыми людьми. На запуске FIFA 18 присутствовали Рио Фердинанд и Деле Алли, и нефутбольные звёзды вроде Олли Мёрса. Меня также звали на вечеринки, на которых присутствовали игроки основы вроде Деклана Райса и Марка Ноубла.

Футболисты часто кидают мне вызов в FIFA, но я не скажу, кого переиграл. Пусть и дальше предлагают!

Существуют ли предубеждения против геймеров?

Безусловно. Люди не понимают, как это так, чтобы киберспортсмены зарабатывали нормальные деньги. Многие считают, что мы ботаны какие-то, которые прячутся в подвалах. Это полная чушь.

Я играю против всех – от студентов до исполнительных директоров. Всех нас объединяет любовь к видеоиграм.

В сообщества FIFA очень легко сдружиться, ведь все мы говорим на одном языке – на языке футбола.

Какие ещё видеоигры ты любишь?

После окончания сезона в FIFA я много играл в Fortnite.

Я – в числе 10% лучших игроков мира, так что есть куда стремиться. Но как только начнётся новый сезон, придётся удалить все остальные игры.

Что ты посоветуешь начинающим киберспортсменам?

Прежде всего не позволяйте другим говорить, что это не «нормальная работа», или что у вас «нет шансов». Я был профи годами, и меня до сих пор не уважают.

Второй совет – если хотите стать профи, запаситесь финансами. Никто не знает, что может произойти.

У всех есть предел возможностей, но пока не попробовать, никогда не раскроешь весь свой потенциал. Верьте в себя.

Юрий Сергеев