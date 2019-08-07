"Это ведь анекдот": Уткин рассказал о своём отношении к скорому переходу Филиппа в "Динамо"

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин скептически относится к вероятному трансферу нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии" в московское "Динамо".

"Мда. Бедное "Динамо". За 20 миллионов евро. Нападающего, о котором никто ничего не знает. Фамилия у него как имя, а имя как фамилия. Который за сезон не наиграл минут на рабочий день грузчика. Это ведь анекдот. Ну да, есть вероятность, какая-то всегда есть, что в нём, в Филиппе Максимилиане, всё это время кто-то чего-то не рассмотрел. Случаи описаны - Иван-дурак, Емеля. Есть и другие вероятности. Бывает, например, поздняя зрелость. Когда человек не сразу проявляет свои таланты. Случаи описаны: Илья Муромец. Нам ли не знать, ведь и Емеля, и Илья, и Ваня, они ведь наши соотечественники.

Ноунеймы, неожиданные находки, имена, которые на самом деле фамилии - всё это бывает, на то и спортивная директура. Но когда это профессия, то это за маленькие деньги. За деньги большие весь такой набор - тоже профессионализм. Только профессия другая. Ждите! Едет Максимилиан Филипп. Или Филипп Максимилиан. Или Илья Емельян. Максимиллион", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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