"Это вызвало у меня шок": украинский футболист прокомментировал расторжение контракта с клубом за посещение России

Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский высказался о решении клуба расторгнуть с ним контракт из-за поездки в Россию.

"Действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то об этой поездке я бы и не задумывался. Это вызвало у меня шок.

Когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа. Почему? Усик провёл свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ. Но я всё понимаю и согласен с любым решением клуба. Принимаю его таким, какое оно есть", - сказал футболист.

Напомним, что "Агробизнес" решил разорвать соглашение с Сикорским в одностороннем порядке, поскольку форвард "демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой".

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