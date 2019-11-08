"Это же по факту переворот": Уткин высказался о новой форме сборной России
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о дизайне новой формы сборной России, в которой национальная команда сыграет на Евро-2020.
"В центре обсуждения новой формы сборной России - рукава. Как ни крути - а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? - получается перевёрнутый флаг России. Он же флаг Сербии. Глупость? Замысел? Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке. Но Адидас не подумал о России. Мало того - его представления о красоте противопоставляются России - в эстетической системе Адидаса.
Мне-то всё равно, я не патриот. Я люблю свою страну потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас. Так или иначе, это же по факту переворот. Он произошёл седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции). Скоро Ленин проснётся", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13