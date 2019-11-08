"Это же по факту переворот": Уткин высказался о новой форме сборной России

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о дизайне новой формы сборной России, в которой национальная команда сыграет на Евро-2020.

"В центре обсуждения новой формы сборной России - рукава. Как ни крути - а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? - получается перевёрнутый флаг России. Он же флаг Сербии. Глупость? Замысел? Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке. Но Адидас не подумал о России. Мало того - его представления о красоте противопоставляются России - в эстетической системе Адидаса.

Мне-то всё равно, я не патриот. Я люблю свою страну потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас. Так или иначе, это же по факту переворот. Он произошёл седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции). Скоро Ленин проснётся", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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