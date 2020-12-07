"Это желтый, колхоз-джан". Азмун ярко потроллил журналиста
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун потроллил журналиста клубного телевидения после матча 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (5:1).
По окончании матча Азмун забрал себе мяч, так как сделал хет-трик.
"Я так понимаю, вы забираете домой золотой мяч, который забили сегодня трижды в ворота", - спросил журналист.
"Это желтый", - ответил Азмун.
"Это золотой", - сказал кто-то за кадром.
"Это желтый, колхоз-джан, не видишь?" - пошутил Сердар.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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