"Это желтый, колхоз-джан". Азмун ярко потроллил журналиста

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун потроллил журналиста клубного телевидения после матча 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (5:1).

По окончании матча Азмун забрал себе мяч, так как сделал хет-трик.

"Я так понимаю, вы забираете домой золотой мяч, который забили сегодня трижды в ворота", - спросил журналист.

"Это желтый", - ответил Азмун.

"Это золотой", - сказал кто-то за кадром.

"Это желтый, колхоз-джан, не видишь?" - пошутил Сердар.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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