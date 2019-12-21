"Этот индюк держит нас за придурков": испанские фанаты отреагировали на оправдания Романа Зозули

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"Этот индюк держит нас за придурков": испанские фанаты отреагировали на оправдания Романа Зозули

В интернет-версии издания Marca под новостями о форварде "Альбасете" Романе Зозуле люди оставляют десятки комментариев.

Испанские фанаты не поверили украинскому футболисту, который попытался оправдаться за свои фото, намекающие на связь с нацисткой идеологией.

В частности, снимок со Степаном Бандерой нападающий объяснил интересом к внешней схожести между ним и известным националистом. А фотография на фоне табло со счётом 14:88, по его словам, получилась, так как огромный разрыв по очкам привлёк его внимание.

"Этот индюк держит нас за придурков", "Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм", "Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон", "Зову его детей Адольфом, Бенито и Франсиско, потому что имена красиво звучат", "Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец" - пишут пользователи в комментариях.

Не пропустите: "Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме. | http://soccernews.ru
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