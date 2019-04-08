Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена

Вы играете за "Ювентус", забиваете 5 голов в 5 матчах и поражаете ворота соперников уже в третьей игре кряду? Это предложение могло бы быть применимо к абсолютно любому игроку атаки "Ювентуса" (мастера Роналду, Дибала и Манджукич, безусловно, на это способны) и никто не подумал бы о молодом форварде Мойзе Кене. Примечательно, что все написанное выше относится именно к нему. В английском варианте фамилия итальянца ивуарийского происхождения пишется как Kean, и многие величают его как Кин. Смеим заметить, что это неправильно, ведь в итальянской транскрипции и в итальянском произношении буква "и" меняется на "е". Помимо замысловатой фамилии, игрок имеет еще одно достоинство, которое никто не будет отрицать. 22 ноября 2016 года Кен вышел на замену во встрече 5 тура Лиги Чемпионов против испанской "Севильи" и стал первым участником группового этапа самого престижного европейского клубного турнира, который родился в третьем тысячелетии. Редакция Soccernews решила изучить биографию Кена и определить, что помогло молодому итальянцу уже третью неделю подряд быть главным действующим персонажем во всех новостях, связанных с "Юве".

Мойзе Кен родился в маленьком городке, расположенном в 70 километрах от Турина. История парня является воплощением того, как футбол становится социальным лифтом для бедных парней из неполных семей. Мойзе, и его старшего брата Джованни, воспитывала мать. Отец покинул семью, когда Кен был еще младенцем, и никак ей не помогал. Более того, как рассказывает сам Мойзе, его отец появился на горизонте только тогда, когда сын заиграл на высоком уровне. При этом он появился не только в жизни младшего сына, но еще и в жизни клуба. Как пишут итальянские СМИ, отец Кена часто требует от "Ювентуса" технику для посева и сбора зерновых и кукурузы (он является фермеров), а вот достоверной информации о том, удовлетворяет ли клуб аппетиты Кена-старшего, нет. Впрочем, это не так важно! Гораздо важнее отметить, что воспитание сыновей занималась мать. Кен часто упоминает, что именно она возила его и брата на футбол, много работала, чтобы у детей был необходимый инвентарь и достаточное количество еды. Тем не менее, посещение футбольных тренировок было проблематичным занятием.

Футбольное увлечение Кена родилось, когда тому было всего 5 лет. Младшего ребенка часто просто не было с кем оставить, именно потому старший брат Джованни забирал его на тренировки в молодежный клуб "Асти". Конечно, тренироваться с ребятами возрастной категории U-14 или U-15 ему не давали, обращая внимание на столь юный возраст. Зато Кен часто получал мяч и самостоятельно работал над силой и точностью ударов, дриблингом и другими техническими элементами. Позже к увлечениям младшего сына была привлечена мать, которая, по ее рассказам, помогала сыну обучаться футбольному ремеслу, будучи его ассистентом: подавала мяч, делал скидки, играла в пас и т.д. Стоит отметить, что Кен строго религиозен. Корни этого способа жизни тоже можно найти в футбольной биографии, ведь его первой командой стала "Дон Боско", которая существовала под опекой приходской церкви. Мойзе часто не могли забрать с тренировки вовремя, поэтому он брал мяч и отрабатывал навыки возле одной из стен храма."Сейчас у нас есть многообещающий игрок, но нужно еще немного времени, чтобы мы могли говорить о настоящем таланте. Однако для футбола очень хорошо, что 16-летний парень играет за команду уровня "Ювентуса". Наша цель - воспитать личность с хорошими человеческими качествами, а не только великолепного футболиста", – так отзывался о Мойзе Кене генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта. Клуб знал о возможностях игрока с самого детства, ведь в академии "старой синьоры" Кен оказался в 10-летнем возрасте, транзитом через "Асти" (клуб брата) и "Торино".

История перехода оказалась очень занимательной. Рассказывают, что представители клуба пригласили игрока на базу команды под видом экскурсии, познакомили с несколькими легендарными игроками, а дальше Кен уже сам горел желанием попробовать себя в молодежке "Юве". Мойзе не нужно было привыкать к новому уровню, ведь он сам был его олицетворением. Во всех командах он тренировался вместе со старшими соперниками. Ключевой фигурой в продвижении футболиста стал тренер "Асти" Ренато Бьязи, который заметил в парне потенциал и позаботился о просмотре в "Торино". На протяжении становления Кен-младший восхищался манерой игры двоих игроков. Первый – Обафеми Мартинс. Нигериец так и не стал звездой футбола, да и не обладал абсолютно невероятными игровыми характеристиками, кроме одной – скорости. Этот форвард/вингер имел один из самых стремительных рывков во всем мировом футболе (его стартовой скорости позавидовал бы даже Обамеянг) и мог "сожрать" на дистанции любого футболиста, в особенности защитника. В середине нулевых Мартинс играл за "Интер", и с этим фактом связанна легенда о том, что Кен тоже мечтал оказаться в "синей" части Милана. Во всяком случае, об этом рассказывал отец футболиста. После того, как Обафеми уехал играть в Англию, все взоры пали на молодую звезду Марио Балотелли. Во-первых, но был темнокожим итальянцем – как и Кен. Во-вторых, в молодом возрасте он воплощал в себе идеального форварда: мощного, с хорошим данными, чтобы бороться наверху, быстрого и, что самое главное, технически одаренного.

Вполне возможно, что именно под влиянием кумиров Кен развил ту манеру игры, которая присутствует у него сейчас. Во-первых, стоит отметить, что форвард является достаточно мощным. При росте 183 см он выглядит, как говорят в народе, "сбитым" и очень эффективно оттесняет соперников корпусом, выигрывая большинство силовых единоборств, в том числе и верховых. Ценность этих навыков проявляется в ситуациях, когда Кен теряет мяч. В отличии от многих футболистов своего амплуа, Мойзе отличается работоспособностью и пытается сразу же пойти в прессинг и вернуть мяч (вне зависимости от установок тренера). Вторая важная характеристика – это длинные ноги (да-да, не удивляйтесь). Благодаря тому, что ноги Кена очень длинные (легкую непропорциональность ног относительно длинны всего остального тела можно заметить даже невооруженным глазом) он может держать очень высокую дистанционную скорость благодаря длине шага, а также очень быстро стартовать. Особенно это помогает, когда Кену нужно закрывать позицию вингера и делать регулярные рывки по флангу. Однако, самое важное достижение Кена – это реализация. В текущем сезоне он заканчивает голом более 50% ударов в створ (лучший показатель среди всех нападающих "Юве"). Многие, в том числе и партнеры по команде связывают это с особой манерой открываться. Однажды эту тему затронул Кьеллини: "Кен всегда атакует пространство, у него необычная манера открываться. Гол "Эмполи" он забил в стиле Трезеге. Мойзе мощнее Балотелли, лучше бьет с дистанции и активнее атакует свободные зоны".

В "Ювентусе" Кен оказался в очень мощной конкурентной среде. В 16-летнем возрасте он попал в среду Манджукича, Дибалы и Игуаина, из-за чего Мойзе пришлось уйти в аренду в "Эллас Верону". В текущем сезоне ситуация изменилась лишь в том плане, что Игуаина заменил 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Тем не менее, Аллегри дает шанс молодому игроку (еще бы, "Юве" с вероятностью в 110% станет чемпионом Италии) и тот не подводит. В текущем сезоне он сыграл 10 неполных(!) матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Пока не понятно, как сложится карьера футболиста дальше. Одно можно сказать точно – в перспективе Мойзе Кен является игроком стартового состава "Ювентуса", особенно на фоне того, что Роналду и Манджукич уже давно не молодые ребята, а Дибала все чаще используется на фланге.

Важно также отметить, что Мойзе Кен прошел через все уровни молодежных сборных Италии, а 20 ноября 2018 года дебютировал за первую команду. С тех пор футболист провел 3 матча в составе команды Манчини и забил 2 гола в матчах отбора к Евро-2020 против "Финляндии" и "Лихтенштейна". Хорошее начало!