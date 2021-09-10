"Этот толстяк хорош". Неймар пошутил над своим внешним видом
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар ответил критикам на обвинения в лишнем весе.
"Этот толстяк хорош с мячом!" - написал форвард в своем инстаграме, опубликовав фото обнаженного пресса после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Перу (2:0).
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Месси и Неймар не помогут ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
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