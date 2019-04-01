Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса
Бразильский голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса, которые защищают "Ливерпуль" и "Манчестр Сити". Об этом сообщает BBC.
"Алисон отлично показывает себя в воротах, однако ногами он тоже хорошо играет. Думаю, он лучше, чем Эдерсон. Можно сказать, что они похожи, но Алисон совершеннее", - сказал Гомес.
В текущем сезоне Алисон участвовал в 32 матчах АПЛ, пропустив 19 голов. Эдерсон провёл 31 игру, и 21 раз спасал команду от гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14