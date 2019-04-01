Бразильский голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса, которые защищают "Ливерпуль" и "Манчестр Сити". Об этом сообщает BBC.



"Алисон отлично показывает себя в воротах, однако ногами он тоже хорошо играет. Думаю, он лучше, чем Эдерсон. Можно сказать, что они похожи, но Алисон совершеннее", - сказал Гомес.



В текущем сезоне Алисон участвовал в 32 матчах АПЛ, пропустив 19 голов. Эдерсон провёл 31 игру, и 21 раз спасал команду от гола.

Не пропустите: "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ| soccernews.ru