Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса

Теги манчестер ситиливерпульалиссонэдерсон

Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса

Бразильский голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса, которые защищают "Ливерпуль" и "Манчестр Сити". Об этом сообщает BBC.

"Алисон отлично показывает себя в воротах, однако ногами он тоже хорошо играет. Думаю, он лучше, чем Эдерсон. Можно сказать, что они похожи, но Алисон совершеннее", - сказал Гомес.

В текущем сезоне Алисон участвовал в 32 матчах АПЛ, пропустив 19 голов. Эдерсон провёл 31 игру, и 21 раз спасал команду от гола.  

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