Ева Карнейро потроллила Моуринью

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро потроллила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым у неё произошёл конфликт осенью 2015 года.

"Я не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шл*хой. Я расстроена, что мне пришлось наблюдать за игрой, демонстрируемой его командами" - сказала Карнейро.

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