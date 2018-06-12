Ева Карнейро потроллила Моуринью

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Ева Карнейро потроллила Моуринью

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро потроллила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым у неё произошёл конфликт осенью 2015 года.

"Я не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шл*хой. Я расстроена, что мне пришлось наблюдать за игрой, демонстрируемой его командами" - сказала Карнейро.

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