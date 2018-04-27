Эванс близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедвест бромвич альбионжозе моуриньюджонни эванс

Эванс близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед", сообщает британская пресса.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью считает, что 30-летний центрбек способен усилить оборону манкунианцев.

Напомним, что после вылета "Вест Бромвича" из АПЛ Эванса можно будет купить всего за 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Моуринью исключил уход Де Хеа в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов