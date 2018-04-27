Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед", сообщает британская пресса.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью считает, что 30-летний центрбек способен усилить оборону манкунианцев.

Напомним, что после вылета "Вест Бромвича" из АПЛ Эванса можно будет купить всего за 3,5 миллиона евро.

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