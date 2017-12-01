Эванс хочет перейти в "Манчестер Сити"

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Эванс хочет перейти в "Манчестер Сити"

Североирландский защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс требует от руководства клуба продать его в "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист оказывает давление на клуб с целью добиться трансфера. "Дрозды" оценивают игрока в 33 миллиона евро, но могут согласиться продать его за меньшую сумму. Также им интересуется "Арсенал".

В этом сезоне 29-летний Эванс провел за "Вест Бромвич" 11 матчей в чемпионате Англии и забил 1 гол.

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