Эванс может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

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Эванс может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу, сообщает The Times.

По сведениям издания, манкунианцы могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Дрозды" оценивают Эванса в 34 миллиона евро.

Стоит отметить, что североирландцец ранее уже играл за "МЮ" с 2006 по 2015 годы, откуда и перешел в "Вест Бромвич".

Также 30-летним игроком интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм".

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