Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса

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Evening Standard: Моуринью хочет подписать РамосаГлавный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью планирует укрепить линию защиты своей команды, пишет Evening Standard.

Источник издания сообщает, что португальский специалист рассчитывает, что игрок "Реала" Серхио Рамос присоединиться к нему в Лондоне. Это может случиться уже летом, когда испанский футболист станет свободным агентом.

Напомним, Рамос и Моуринью были частью "Реала" с 2010 по 2013 год.

В сезоне 2020/2021 АПЛ "шпоры" занимают 7 место после 15 сыгранных матчей. В их активе 26 очков. Отставание от идущего первым "Ливерпуля" - 6 баллов.

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