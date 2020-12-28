Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью планирует укрепить линию защиты своей команды, пишет Evening Standard.
Источник издания сообщает, что португальский специалист рассчитывает, что игрок "Реала" Серхио Рамос присоединиться к нему в Лондоне. Это может случиться уже летом, когда испанский футболист станет свободным агентом.
Напомним, Рамос и Моуринью были частью "Реала" с 2010 по 2013 год.
В сезоне 2020/2021 АПЛ "шпоры" занимают 7 место после 15 сыгранных матчей. В их активе 26 очков. Отставание от идущего первым "Ливерпуля" - 6 баллов.
Читать также: Моуринью оценил игру Алли в матче Кубка Лиги | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контракт
-
Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный период
-
"Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити"
-
1
Кандидат в президенты "Барсы" Жоан Лапорта рассказал о своем желании
-
Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса
-
"Выглядело как секта". Артем Ребров рассказал о методах Кононова
-
Вернер не забивает в 11 матчах подряд
-
1
"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"
-
"Арсенал" хочет усилится игроком "Барселоны"
-
Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом"
-
Сульшер поделился мнением о Кавани
-
"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте
-
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен
-
Руководство "Арсенала" поддержало Артету
-
2
Куман сказал когда Дембеле сможет вернуться на поле
-
"Кристал Пэлас" и "Лестер" разошлись миром
-
Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певец
-
Куман дал комментарий по поводу возможного ухода Месси
-
Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока
-
Стало известно, сколько "Локомотив" получил при трансфере Миранчука в "Аталанту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18