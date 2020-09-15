Эвер Банега перешел в клуб из Саудовской Аравии

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Эвер Банега перешел в клуб из Саудовской Аравии

Аргентинский полузащитник "Севильи" Эвер Банега стал игроком аравийского клуба "Аль-Шабаб".

Футболист достался "Аль-Шабабу" на правах свободного агента. Хавбек подписал контракт до лета 2023 года.

32-летний Банега выступал за "Севилью" с 2014 года, провел за клуб 238 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 37 результативных передач. Ранее он играл за "Боку Хуниорс", "Валенсию", "Атлетико", "Ньюэллз Олд Бойз" и "Интер". За сборную Аргентины сыграл 65 матчей и забил шесть мячей. Обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Испании, трехкратный победитель Лиги Европы, чемпион Олимпийских игр.

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