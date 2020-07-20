"Эвертон" Анчелотти обыграл "Шеффилд Юнайтед"
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде добился победы над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Ришарлисон.
Благодаря победе "Эвертон", который тренирует Карло Анчелотти, вышел на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" остался на 8-й позиции.
"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 0:0. "Брайтон" поднялся на 15-ю позицию, "Ньюкасл" по-прежнему занимает 13-е место.
"Шеффилд Юнайтед" – "Эвертон" - 0:1 (0:0)
Гол: Ришарлисон, 46 - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Сидибе, Брэнтуэйт, Андре Гомеш, Сигурдссон, Уолкотт,
"Брайтон" – "Ньюкасл" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18