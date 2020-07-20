"Эвертон" Анчелотти обыграл "Шеффилд Юнайтед"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде добился победы над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Ришарлисон.

Благодаря победе "Эвертон", который тренирует Карло Анчелотти, вышел на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" остался на 8-й позиции.

"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 0:0. "Брайтон" поднялся на 15-ю позицию, "Ньюкасл" по-прежнему занимает 13-е место.

"Шеффилд Юнайтед" – "Эвертон" - 0:1 (0:0)

Гол: Ришарлисон, 46 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Сидибе, Брэнтуэйт, Андре Гомеш, Сигурдссон, Уолкотт,

"Брайтон" – "Ньюкасл" - 0:0

Не пропустите: "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии. | http://soccernews.ru