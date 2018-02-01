"Эвертон" арендовал Мангаля

Теги эльяким мангаляэвертонманчестер сити

"Эвертон" арендовал МангаляЗащитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля перебрался в "Эвертон" на правах арендного соглашения.

"Я очень рад полученной возможности сыграть в составе "Эвертона" и не могу дождаться, когда впервые надену королевскую синюю майку и отдам всё за болельщиков", — сказал новичок.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник лишь четыре раза выходил на поле в основном составе.

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