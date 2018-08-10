"Эвертон" арендовал защитника "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума перебрался в "Эвертон".

Как сообщает официальный сайт клуба, "ириски" арендовали футболиста на один сезон.

Прошлый сезон Зума на правах аренды провел в "Сток Сити".

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