"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
"Эвертон" на своем поле вырвал победу у "Арсенала" в матче 15-го тура АПЛ.
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1
Голы: Эдегор, 45 - 0:1, Ришарлисон, 79 - 1:1, Грэй, 90 - 2:1.
"Эвертон" - Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри, Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87), Ришарлисон.
"Арсенал" - Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18