"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

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"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛФото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

"Эвертон" на своем поле вырвал победу у "Арсенала" в матче 15-го тура АПЛ.

"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Эдегор, 45 - 0:1, Ришарлисон, 79 - 1:1, Грэй, 90 - 2:1.

"Эвертон" - Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри, Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87), Ришарлисон.

"Арсенал" - Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).

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