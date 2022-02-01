"Эвертон" бесплатно подписал Деле Алли

Фото твиттер Фабрицио Романо

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

25-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил с "ирисками" контракт до июня 2024 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" может заработать 35-40 миллионов евро в виде бонусов. Это будет зависеть от успешности игры хавбека в составе "Эвертона".

За "шпор" Алли выступал с 2015 года, провёл 269 матчей, забил 67 голов и сделал 61 ассист.

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