"Эвертон" близок к назначению нового главного тренера, который станет преемником Сэма Эллардайса.

Как сообщает BBC, "ирисок", скорее всего, возглавит экс-наставник "Уотфорда" Марку Силва.

Ожидается, что португальский специалист заключит с "Эвертоном" контракт до 2021 года. Вероятно, что мерсисайдский клуб объявит об этом уже на текущей неделе.

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