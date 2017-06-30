"Эвертон" близок к подписанию Майкла Кина

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"Эвертон" близок к подписанию Майкла Кина

Защитник "Бернли" Майкл Кин продолжит карьеру в "Эвертоне", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" заплатят за 24-летнего футболиста 28,5 миллионов евро, ещё 7 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

Сейчас представители Кина согласовывают с "Эвертоном" последние детали контракта. Официально о сделке будет объявлено в начале следующей недели.

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