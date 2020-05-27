"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"

Теги эвертонжан-клер тодибобарселонатрансферы

"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может перейти в "Эвертон".

Как сообщает Football Espana, "ириски" лидируют в гонке за игроком. Клуб АПЛ предложил каталонцам 22 миллиона евро плюс три миллиона в виде бонусов.

Тодибо перешел в "Барселону" в 2019 году и провел за клуб всего пять матчей.

В этом сезоне Тодибо на правах аренды выступает за "Шальке", где провел 8 игр.

Читайте также: "Эвертон" хочет подписать капитана ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов