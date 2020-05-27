"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может перейти в "Эвертон".

Как сообщает Football Espana, "ириски" лидируют в гонке за игроком. Клуб АПЛ предложил каталонцам 22 миллиона евро плюс три миллиона в виде бонусов.

Тодибо перешел в "Барселону" в 2019 году и провел за клуб всего пять матчей.

В этом сезоне Тодибо на правах аренды выступает за "Шальке", где провел 8 игр.

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