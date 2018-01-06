"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"

Теги эвертонзенит санкт-петербургэмилиано ригони

"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в ближайшее время может стать игроком "Эвертона", сообщают российские СМИ.

Источник утверждает, что "ириски" готовы заплатить за 24-летнего аргентинца 39 миллионов евро и оставить его до лета в питерском клубе.

В этом сезоне Ригони сыграл за "Зенит" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Тосун стал игроком "Эвертона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов