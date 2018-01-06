"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в ближайшее время может стать игроком "Эвертона", сообщают российские СМИ.

Источник утверждает, что "ириски" готовы заплатить за 24-летнего аргентинца 39 миллионов евро и оставить его до лета в питерском клубе.

В этом сезоне Ригони сыграл за "Зенит" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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