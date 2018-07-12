"Эвертон" близок к приобретению игрока "Милана"

Полузащитник "Милана" Андреа Бертолаччи перейдет в "Эвертон", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Сам футболист подпишет с английским клубом пятилетний контракт с заплатой в два миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 27-летний Бертолаччи выступал за "Дженоа" на правах аренды, провел за клуб 34 матча и забил 1 гол.

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