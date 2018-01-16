"Эвертон" близок к приобретению Уолкотта

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"Эвертон" близок к приобретению Уолкотта

"Эвертон" близок к приобретению вингера "Арсенала" Тео Уолкотта, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "ириски" рассчитывают закрыть сделку уже на этой неделе. Ожидается, что сумма трансфера составит 22,5 миллиона евро.

28-летний Уолкотт в этом сезоне сыграл за "Арсенал" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. 

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