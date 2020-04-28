"Эвертон" близок к приобретению защитника "Барселоны"

Ливерпульский "Эвертон" в ближайшее время может приобрести французского защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Впрочем, проблемой является требование "Барселоны" включить в договор пункт об обратном трансфере. Данный вариант не устраивает англичан.

Тодибо перешел в "Барселону" в январе 2019 года из "Тулузы" за один миллион евро. В январе 2020 года 20-летний француз перешел в "Шальке" на правах аренды, провел за немецкий клуб семь матчей.

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