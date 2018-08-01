"Эвертон", "Боруссия" и "Бенфика" поборются за общую трансферную цель

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"Эвертон", "Боруссия" и "Бенфика" поборются за общую трансферную цель

"Эвертон", дортмундская "Боруссия" и "Бенфика" поборются за полузащитника "Ренна" Джеймса Леа Силики.

Как сообщает L’Equipe, вышеупомянутые клубы рассчитывают подписать 22-летнего француза до закрытия текущего трансферного окна.

Силики находится в структуре "Ренна" с 2014 года, за основную команду выступает с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 3 гола. 

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