"Эвертон" добился восьмой победы в АПЛ благодаря голу принадлежащего "Челси" игрока

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Счет открыл Курт Зума, который принадлежит "Челси", а за ливерпульский клуб выступает на правах аренды. В самой концовке встречи преимущество мерсисайдцев закрепил Доминик Кэлверт-Льюин.

Благодаря победе "Эвертон" поднялся на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Борнмут" остался на 12-й позиции.

"Эвертон" – "Борнмут" - 2:0 (0:0)

Голы: Зума, 61 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 90+5 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Уолкотт, 78), Андре Гомеш, Лукман, Сигурдссон (Мина, 90), Ришарлисон (Кэлверт-Льюин, 87), Гуйе.

"Борнмут": Бегович, Кук, Смит, Клайн, Аке, Брукс (Айб, 83), Станислас (Муссе, 68), Фрэйзер, Гослинг, Кинг, Лерма.

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