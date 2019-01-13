"Эвертон" добился восьмой победы в АПЛ благодаря голу принадлежащего "Челси" игрока
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Счет открыл Курт Зума, который принадлежит "Челси", а за ливерпульский клуб выступает на правах аренды. В самой концовке встречи преимущество мерсисайдцев закрепил Доминик Кэлверт-Льюин.
Благодаря победе "Эвертон" поднялся на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Борнмут" остался на 12-й позиции.
"Эвертон" – "Борнмут" - 2:0 (0:0)
Голы: Зума, 61 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 90+5 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Уолкотт, 78), Андре Гомеш, Лукман, Сигурдссон (Мина, 90), Ришарлисон (Кэлверт-Льюин, 87), Гуйе.
"Борнмут": Бегович, Кук, Смит, Клайн, Аке, Брукс (Айб, 83), Станислас (Муссе, 68), Фрэйзер, Гослинг, Кинг, Лерма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11