"Эвертон" договорился о переходе бразильца за 56 миллионов евро

Бразильский нападающий "Уотфорда" Ришарлисон близок к переходу в "Эвертон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист пройдет медицинское обследование в ливерпульском клубе в течение суток. Сумма трансфера составит 56 миллионов евро. Таким образом, Ришарлисон станет самой дорогой покупкой в истории "Эвертона".

В прошлом сезоне 21-летний Ришарлисон провел за "Уотфорд" 38 матчей в Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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