"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша

1 Теги эвертонбарселонатрансферыандре гомеш

"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша

"Эвертон" согласовал с "Барселоной" детали контракта хавбека Андре Гомеша, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "Эвертон" готов заплатить каталонскому клубу за трансфер игрока 25 миллионов евро.

25-летний футболист выступал в "Эвертоне" в минувшем сезоне на правах аренды. За английский клуб он провел 27 матчей, отметившись 1 ассистом и 1 голом.

В "Барселону" португалец перешел из "Валенсии" в 2016 году за 37 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" назвала стоимость Андре Гомеша| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Игроки уходят из Бабселоны,начинают нормально играть,совпадение?не думаю.

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