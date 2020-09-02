"Эвертон" договорился с Хамесом об условиях контракта
Хавбек "Реала" Хамес Родригес согласовал контракт с "Эвертоном".
Как сообщает The Telegraph, 29-летний колумбиец подпишет с "ирисками" контракт на три года. Кроме того, "Эвертон" договорился с "Реалом" о стоимости трансфера. Сумма не уточняется, однако известно, что "Реал" требовал 25 миллионов евро.
Отмечается, что главную роль в переговорах с Хамесом сыграл наставник англичан Карло Анчелотти, работавший с игроком в "Реале" и "Баварии".
В минувшем сезоне Хамес провел 14 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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