"Эвертон" договорился с Хамесом об условиях контракта

Хавбек "Реала" Хамес Родригес согласовал контракт с "Эвертоном".

Как сообщает The Telegraph, 29-летний колумбиец подпишет с "ирисками" контракт на три года. Кроме того, "Эвертон" договорился с "Реалом" о стоимости трансфера. Сумма не уточняется, однако известно, что "Реал" требовал 25 миллионов евро.

Отмечается, что главную роль в переговорах с Хамесом сыграл наставник англичан Карло Анчелотти, работавший с игроком в "Реале" и "Баварии".

В минувшем сезоне Хамес провел 14 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Читайте также: Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон". | http://soccernews.ru