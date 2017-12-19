"Эвертон" дома добывает волевую победу над "Суонси"

В рамках 18-го тура АПЛ "Эвертон" на своём поле переиграл "Суонси" со счётом 3:1. Счёт в матче открыли "лебеди" - точным ударом отличился Лерой Фер. Однако ещё до перерыва мерсисайдская команда отыгралась усилиями Доминика Кэлверта-Льюина. А во втором тайме голы Гюльфи Сигурдссона и Уэйна Руни принесли "ирискам" итоговую победу.

"Эвертон" – "Суонси" - 3:1

Голы: Фер, 35 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 45 - 1:1, Сигурдссон, 64 - 2:1, Руни, 73 (пенальти) - 3:1.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Леннон (Лукман, 79), Шнайдерлин (Дэвис, 61), Гуйе, Сигурдссон, Руни (Сандро Рамирес, 89), Кэлверт-Льюин.

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл (Клукас, 81), Меса, Дайер (Айю, 74), Фер, Нарсинх, Бони (Абрахам, 5).

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