"Эвертон" дома уступил "Бернли"

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"Эвертон" дома уступил "Бернли"В матче 7-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" на своем поле минимально уступил "Бернли".

"Эвертон" - "Бернли" - 0:1

Гол: Хендрик, 21 - 0:1.

"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бейнс, Гуйе, Шнайдерлин (Руни, 63), Власич (Дэвис, 69), Калверт-Льюин, Ньяссе (Рамирес, 82), Сигурдссон.

"Бернли": Поп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Эрфилд, Корк, Хендрик (Барнс, 88), Дефур, Брэйди, Вуд.

Напомним, ранее "Арсенал" обыграл "Брайтон". | soccernews.ru

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