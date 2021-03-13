"Эвертон" дома уступил "Бернли"
В Ливерпуле завершился матч 28-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Бернли". Хозяева неожиданно уступили со счетом 1:2. Все голы соперники забили друг другу еще в первой половине встречи. Результат позволил гостям набрать 33 очка и сохранить 15 место в турнирной таблице. "Ириски" на 6-й строчке АПЛ, имея в своем активе 46 баллов.
"Эвертон" - "Бернли" 1:2 (1:2)
Голы: Вуд, 13 - 0:1, Макнил, 24 - 0:2, Кэлверт-Льюин, 32 - 1:2
"Эвертон": Пикфорд (Жоау Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18