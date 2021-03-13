"Эвертон" дома уступил "Бернли"

В Ливерпуле завершился матч 28-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Бернли". Хозяева неожиданно уступили со счетом 1:2. Все голы соперники забили друг другу еще в первой половине встречи. Результат позволил гостям набрать 33 очка и сохранить 15 место в турнирной таблице. "Ириски" на 6-й строчке АПЛ, имея в своем активе 46 баллов.

"Эвертон" - "Бернли" 1:2 (1:2)

Голы: Вуд, 13 - 0:1, Макнил, 24 - 0:2, Кэлверт-Льюин, 32 - 1:2

"Эвертон": Пикфорд (Жоау Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

"Бернли": Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).