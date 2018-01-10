"Эвертон" - фаворит в борьбе за Уолкотта

Вингер лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт, скорее всего, станет игроком "Эвертона".

Как сообщает Daily Mail, "ириски" опережают "Саутгемптон" в борьбе за 28-летнего футболиста, чей трансфер оценивается в 23 миллиона евро.

Мерсисайдский клуб в отличие от "святых" может предложить Уолкотту зарплату, сопоставимую с той, что он получает в "Арсенале".

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