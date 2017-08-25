Эвертон Фелипе на следующей неделе может перейти в "Спартак"
Хавбек "Спорт Ресифе" Эвертон Фелипе близок к переходу в "Спартак", сообщает Radio Jornal.
По информации ресурса, сделка может быть завершена на следующей неделе. Сообщается, что московский клуб заплатит за трансфер 3,5 миллиона евро, а игрок заключит с клубом пятилетнее соглашение.
В нынешнем сезоне Эвертон сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста.
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