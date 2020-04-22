"Эвертон" - главный претендент на нападающего "Ромы" Ундера

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"Эвертон" - главный претендент на нападающего "Ромы" Ундера

Нападающий "Ромы" Дженгиз Ундер может стать игроком "Эвертона" этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

Английский клуб активно интересуется футболиста и готов в ближайшее трансферное окно приобрести 22-летнего форварда.

По данным источника, "Рома" готова продать турка за 40 миллионов евро, также в сделку может быть включен Мойзе Кин. 

В этом сезоне Ундер забил 3 гола в 20 матчах за "Рому".

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