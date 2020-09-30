"Эвертон" готов купить защитника "Норвича" Бена Годфри за 28 млн евро

"Эвертон" готов купить защитника "Норвича" Бена Годфри. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб предложил за футболиста 22 миллиона евро плюс 6 млн бонусов.

В прошлом сезоне АПЛ 22-летний футболист в 30 матчах не отметился результативными действиями.

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